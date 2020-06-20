В Щелково агрохимичат рейдеры

Оборотень без погон

В ходе расследования дела стали известны подробности участия в рейдерской атаке на «Щелково Агрохим» скандально известного уральского афериста Эдуарда Федосова. В 2018 году он был с позором уволен с поста генерального директора Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации (АРОПиС), при этом он никогда не служил ни в армии, ни в органах.

А в последние годы Федосов промышляет тем, что под видом борьбы с контрафактом организует давление на предпринимателей через принадлежащие ему компании «АРПО Информационные технологии» и Brandpol Group Ltd, которые позиционирует как некую Brand Police, при этом продолжая паразитировать на имени АРПОиС.

В августе 2018 года Федосов через коммерческого директора «Щелково Агрохим» Эльмиру Ираидову, которая в ту пору пользовалась практически безграничным доверием со стороны главы холдинга Салиса Каракотова, фактически обманом навязал химпредприятию свои услуги по «защите бренда компании от незаконного использования в сети Интернет».

Получив от гендиректора холдинга доверенность сроком на четыре месяца, Федосов и его «АРПО» организовали агрессивную рассылку писем постоянным покупателям, дистрибьютерам и контрагентам «Щелково Агрохим» с угрозами огромных штрафов за якобы незаконную торговлю и использование изображений товарных знаков компании.

«Сообщаем, что в случае отсутствия мер по устранению нарушения товарного знака «Щелково Агрохим» мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд за возмещением материального ущерба, который оценивается нами в размере 5 000 000 рублей», – стандартное окончание писем.

По сути, команда Федосова шантажировала давних партнёров компании, что привело к их массовым возмущениям. Примечательно, что розничным направлением в «Щелково Агрохим» занималась дочь коммерческого директора Лилия Ираидова, как начальник отдела розничных продаж, которую, по всей видимости, с Эдуардом Федосовым связывали более близкие, нежели просто деловые, отношения.

Закономерно разразился большой скандал, вылившийся для холдинга в угрозу срывов крупных поставок и претензии со стороны контрагентов.

«Это кто?! Вы где это нашли?! Я советовал посылать их лесом, и что у тебя много от них информации по контрафакту или судебные процессы какие, заявления в МВД?! Что делает эта контора кроме рассылок ИП *** мозг людям?! – не скрывая эмоций, спрашивали руководство «Щелково Агрохим» представители одного из крупнейших дистрибьютеров предприятия. – При первом же иске, который подадут, от вас откажутся все дистрибьюторы, при этом иск не выиграют, потому что контрафакта на вашу продукцию нет и быть не может».

Компанию Федосова авторы письма прямо направили в суд – «если у вас есть подозрения – в суд, и там доказывайте свои хотелки и подозрения, не трогайте ради бога никого своими письмами, вы убиваете бренд». «У вас одно дело по реестру арбитражного суда по патентам, закончившееся ничем», – так оценили они «эффективность» деятельности «АРПО» и Федосова.

Последнему вместе с Лилией Ираидовой практически целый год удавалось держать ситуацию в тайне от Салиса Каракотова. Начотдела розничных продаж даже шла на подлог, отправляя разгорячённым партнёрам письма на бланке «Щелково Агрохим» о том, что «АРПО» и Brand Police действуют по поручению холдинга «в целях эффективного противодействия незаконному обороту продукции ТМ «Октябрина Апрелевна». При этом датированы обращения были задним числом, а подпись Каракотова на них оказалась поддельной.

Только в конце 2019 года гендиректор химпредприятия узнал о происходящем, сразу же расторгнув договор с компанией Эдуарда Федосова, о чем холдинг незамедлительно уведомил всех своих партнёров. Однако на этом взаимоотношения со структурами «бренд-полицейского» для «Щелково Агрохим» не закончились.