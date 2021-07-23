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"А кто будет компенсировать издержки в случае ошибки?" В сети обсуждают право налоговиков блокировать счета бизнеса

Россияне уверены, что если налоговикам дадут такое право, то они задушат предпринимателей и при этом ни за что не будут отвечать

Фото: mskagency.ru

Появилась информация, что налоговым органам могут дать право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Причем, по информации журналистов, попытки расширить прерогативы налоговиков принимаются уже давно. И объясняется это тем, что с момента начала проверки должники успевают «продать все имущество, вывести капитал и обанкротиться».

В Минфине информацию СМИ подтвердили, пояснив, что продолжительность проверок лишь помогает недобросовестным налогоплательщикам. В ФНС добавили, что в настоящее время не существует механизмов для ограничения вывода или обременения активов, за счет которых налогоплательщик может погасить долги.

Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.

Но в соцсетях смотрят на эту ситуацию и с другой стороны. А если налоговики придут куда-то по ошибке и заблокируют все счета добропорядочной компании, остановив, по сути, ее работу? Позже, возможно, и разберутся, но уйма времени, которое можно потратить для получения прибыли, может быть потеряна. Да и на рядовых сотрудниках это скажется, так как они не смогут получать заработную плату.

«Получится как всегда – крупные компании никто не тронет, а малый бизнес задушат. Потом скажут: "Ой, извините, издержки работы"», - считает читатель.

«Если такой закон примут, то в нем надо прописать, что в случае ошибочных действий, налоговая выплачивает в размере 100% убытки плюс потерю прибыль фирме, которой она заблокировала активы», - предлагает россиянин.

«Никто не будет этого делать. Скажут: "Ой, извините, издержки работы". Да и то вряд ли», - использует цитату предыдущих комментаторов следующий.

«Ну все, окончательные кранты малому бизнесу. Решили его полностью добить», - пишет бизнесмен.
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