3,5 миллиона россиян остаются безработными

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне 2021 года составил 4,8%. В январе этот показатель был равен 5,8%, пишет «Росбалт».

В абсолютных числах в России сегодня без работы официально остаются 3 579 тысяч человек. С мая число уменьшилось на 106 тысяч.

В марте 2020 года, когда еще не начался ковидный кризис, уровень безработицы в РФ составлял 4,7% от числа трудоспособного населения.