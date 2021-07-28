Вчера, в 23:59

3,5 миллиона россиян остаются безработными

Этот показатель близок к положению, в котором РФ находилась до вступления в пандемийный кризис

Фото: Global Look Press

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне 2021 года составил 4,8%. В январе этот показатель был равен 5,8%, пишет «Росбалт».

В абсолютных числах в России сегодня без работы официально остаются 3 579 тысяч человек. С мая число уменьшилось на 106 тысяч.

В марте 2020 года, когда еще не начался ковидный кризис, уровень безработицы в РФ составлял 4,7% от числа трудоспособного населения.

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