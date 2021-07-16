Банк России защитит россиян от необдуманных инвестиций и открытия брокерских счетов

Банк России порекомендовал кредитным организациям не заключать с клиентами договоры брокерского обслуживания и услуги депозитария в автоматическом режиме. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается, некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания автоматически «подписывают» на граждан открытие брокерских счетов. Клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора.

В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, клиент может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал это. При этом брокер или депозитарий могут начать взимать комиссию, даже если счета не используются.

«Наличие заранее установленного согласия может ввести клиента в заблуждение относительно заключаемого им договора комплексного банковского обслуживания и привести к нарушению его законных прав и интересов. (...) Таким образом, ввиду наличия рисков неинформирования и/или ненадлежащего информирования клиентов о составе и характере приобретаемых ими финансовых услуг в рамках банковского обслуживания, а также в целях повышения доверия к финансовому рынку со стороны потребителей финансовых услуг, Банк России рекомендует исключить из деятельности кредитных организаций практику предложения клиентам договоров комплексного банковского обслуживания, содержащих заранее установленное кредитной организацией условие об одновременном заключении договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора без получения на это отдельного согласия клиента», – говорится в письме Банка России кредитным организациям.