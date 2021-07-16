Сегодня, в 3:00

Банк России защитит россиян от необдуманных инвестиций и открытия брокерских счетов

Банки России рекомендовал кредитным организациям не подключать клиентам открытие брокерских счетов без их согласия

Банк России порекомендовал кредитным организациям не заключать с клиентами договоры брокерского обслуживания и услуги депозитария в автоматическом режиме. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. 

Как отмечается, некоторые кредитные организации при заключении договоров банковского обслуживания автоматически «подписывают» на граждан открытие брокерских счетов. Клиент расписывается один раз и принимает сразу все условия, не имея выбора. 

В итоге, обратившись в банк, например, для выпуска карты или открытия вклада, клиент может стать обладателем брокерского счета, даже если не планировал это. При этом брокер или депозитарий могут начать взимать комиссию, даже если счета не используются.

«Наличие заранее установленного согласия может ввести клиента в заблуждение относительно заключаемого им договора комплексного банковского обслуживания и привести к нарушению его законных прав и интересов. (...) Таким образом, ввиду наличия рисков неинформирования и/или ненадлежащего информирования клиентов о составе и характере приобретаемых ими финансовых услуг в рамках банковского обслуживания, а также в целях повышения доверия к финансовому рынку со стороны потребителей финансовых услуг, Банк России рекомендует исключить из деятельности кредитных организаций практику предложения клиентам договоров комплексного банковского обслуживания, содержащих заранее установленное кредитной организацией условие об одновременном заключении договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора без получения на это отдельного согласия клиента», – говорится в письме Банка России кредитным организациям. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 11 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Авто 4 часа назад

"Один из трупов": На трассе в Москве засняли самокатчика, что обгонял авто на скорости 80 км/ч

Дом и дачка 13 часов назад

Как на даче размножить удачный сорт

Технологии 17 часов назад

В России приступили к созданию самолетов "судного дня"

Деньги 3 дня назад

"Придется попрощаться с дешевой ипотекой": Титов оценил последствия роста ключевой ставки

Деньги 3 дня назад

ЦБ поднял ставку сразу на 1%. Столь радикальный шаг объясняют борьбой с ростом инфляции

Деньги 3 дня назад

Индексацию пенсий работающим пенсионерам могут восстановить с 2022 года – РИА

Технологии 6 дней назад

В топ-3 скачиваемых приложений в России внезапно попал сервис по отслеживанию людей

Деньги 6 дней назад

Кредиторов могут лишить возможности злоупотреблять нерасторопностью клиентов

Авто 6 дней назад

"Они народ хотят побесить или свой бизнес сохранить?" Россияне в бешенстве от позиции Совета Федерации по техосмотру

Деньги 6 дней назад

Куда вложить “путинские” 10 тысяч рублей?

Технологии 1 неделю назад

Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки

Деньги 1 неделю назад

Десятка от Путина пригодится: цены на школьные принадлежности вырастут на 30%

Деньги 1 неделю назад

Казахстан перенимает лучшие мировые практики ведения бизнеса

Деньги 1 неделю назад

Топ-3 накопительных счетов в банках с самыми лучшими условиями

Дом и дачка 1 неделю назад

Сколько стоит дом построить

Деньги 1 неделю назад

До 85% выручки потеряли из-за QR-кодов кафе и рестораны без веранд

Технологии 1 неделю назад

Китай нанес очередной удар по индустрии майнинга криптовалюты в стране

Деньги 1 неделю назад

60% россиян тратят половину дохода на еду

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика