Кредиторов могут лишить возможности злоупотреблять нерасторопностью клиентов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, которые обяжет банки и микрофинансовые организации заблаговременно сообщать должникам о росте суммы долга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщить о росте долговой нагрузки и рисках, связанных с этим, заемщики должны будут в случаях, когда этот показатель приблизится к половине от среднемесячного дохода гражданина.

Мотив инициативы – сделать закон таким, чтобы кредиторы не злоупотребляли нерасторопностью клиентов и/или их невнимательностью.

Финансовые организации должны будут рассчитать и передать клиенту показатели его долговой нагрузки, чтобы он точно знал какую сумму он должен будет вернуть и при каких обстоятельствах она будет изменяться.

Если раньше такая обязанность вменялась только при выдаче кредитов от 100 тысяч рублей, то теперь ей подвержены все операции свыше 10 тысяч рублей.