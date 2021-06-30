Куда вложить “путинские” 10 тысяч рублей?

«Вертолетные деньги» - государственная помощь населению при пандемии - толкает экономику все выше и выше. На мировой фондовый рынок вышли даже домохозяйки, а простые обыватели уже запросто рассуждают о дивидендах и апсайдах. В России сумма госпомощи поскромнее — 10 тысяч рублей, но и ее можно инвестировать. Важно только правильно оценить риски и доходность.

Банковский вклад

Самый «ленивый» и безопасный способ — открыть вклад или накопительный счет в банке. Хорошая новость в том, что банковские ставки постепенно стали расти, и вероятно, этот тренд продолжится в будущем. В общем, если вы консерватор, вариант с банком как раз для вас.

В первой десятке самых выгодных банковских предложений ставки по 6-7% годовых.

Потенциальная выгода: вложив 10 тысяч рублей, можно заработать 600-700 рублей за год.

Облигации

В ценные бумаги можно вложиться, даже имея 1 тысячу рублей. Наименее рискованным инструментом на фондовом рынке считаются облигации.

Облигация — это выпущенная госорганом или компанией долговая бумага, по которой ее покупатель получает доход. Период оговаривается заранее, и чаще составляет месяц или квартал. Купонный доход, как правило, обгоняет банковский депозит и составляет сегодня 7-8% в наиболее доходных облигациях.

Самыми безопасными облигациями принято считать государственные ОФЗ, затем следуют муниципальные бумаги и выпуски компаний с государственным участием.

Потенциальная выгода: купив облигаций на 10 тысяч рублей, можно заработать 800-900 рублей купонного дохода в год.

Акции

Большинство брокеров сегодня предлагают приложения для мобильных телефонов, через которые можно покупать и продавать ценные бумаги. Многие их уже успели опробовать. Акция — это доля в компании. Конечно, на 10 тысяч рулей эта доля будет во много раз меньше одного процента, но тем не менее стать совладельцем крупнейшей компании, пусть и номинально можно имея буквально несколько сотен рублей на счету.

На Московской бирже есть акции, которые стоят меньше 1 копейки. Но почти все бумаги — и дорогие, и дешевые — продаются лотами, в которые входит некоторое количество штук акций.

Так, минимальный лот акций Газпрома сегодня стоит 2745 рублей, лот Сбера 2909 рублей. Стать совладельцем Роснефти можно, имея 5456,50 рублей. Если верите в технологии, можно обратить внимание на акции Яндекса по цене 5090 рублей, а если уверены в ритейле, то можно вложиться в бумаги «Магнита» за 6 000 рублей.

Потенциальная выгода: 10 лидеров рынка акций за прошлый год показали доходность от 48 до 271 процентов, но угадать фаворита могут либо везунчики, либо те, кто всерьез разбирается в фондовом рынке. Риски потерять вложения здесь велики, как нигде.

ПИФы

Вложить в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) можно от 1 тысячи рублей. Смысл в том, что вашими средствами совместно с деньгами других пайщиков управляет профессиональный финансист. От него напрямую зависит ваше благосостояние. Значит, ваша основная задача — не ошибиться с выбором фонда, а дальнейшее управление деньгами — забота профессионалов

Потенциальная выгода: первая десятка самых прибыльных паевых фондов демонстрирует доходность 59-82% годовых. У аутсайдеров — убытки до -4% годовых.

Камилла Аметова.



