Казахстан перенимает лучшие мировые практики ведения бизнеса

О том, чем привлекателен сегодня Казахстан для иностранных инвесторов и как Нур-Султан поддерживает статус одного из мировых финансовых центров, «Собеседник» расспросил Cопредседателя Совета Директоров МФЦА Business Connect, главного инвестиционного директора Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Джеймса Мартина.

– Какие вы видите вызовы и возможности для привлечения прямых инвестиций в Казахстан на площадке Международного финансового центра «Астана»?

– Мы создали МФЦА для того, чтобы применялись международные стандарты ведения бизнеса, а также чтобы создать комфортные условия для деловой активности не только в Казахстане, но и в регионе в целом. И позднее – с целью связать реальные проекты с реальными источниками капитала – мы создали МФЦА Business Connect.

Сегодняшние вызовы возникли в результате пандемии – они включают в себя угрозы здоровью людей, падение экономической активности в целом, а также снижение цен на энергоносители. Но в какой-то мере эти вызовы создают и возможности по выходу из кризиса. МФЦА вместе с правительством республики разрабатывал реформы, необходимые для стабилизации и для придания импульса к перезапуску экономики. Эти реформы были инициированы как в рамках Совета по управлению МФЦА, председателем которого является президент РК Касым-Жомарт Токаев, так и в рамках Агентства по стратегическому планированию и реформам, Председателем которого является управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, который подчиняется непосредственно президенту и координирует деятельности министерств.

– Какие отрасли привлекают наибольший интерес инвесторов?

– Будучи финансовым центром, который содействует распределению капитала и создает платформу для всех отраслей, мы наблюдаем фокус на управлении активами, банковской деятельности, а также на исламских и зеленых финансах. Что же касается отраслевого распределения, мы видим традиционный интерес к нефтегазовому сектору. Но инвесторы рассматривают также возможности, связанные с возобновляемыми источниками энергии, сельским хозяйством, туризмом, а также развитием инфраструктуры, как физической, так и цифровой.

– Инвесторы из каких стран проявляют интерес к возможностям в Казахстане, и на какие сегменты они нацелены?

– Это инвесторы из самых разных страны мира. Мы ведем переговоры с компаниями из Азии, Европы, США... И у всех них – самые различные цели. Ближневосточные суверенные фонды в значительной мере фокусируются на производстве продуктов питания. А американские инвесторы скорее будут искать возможности в сфере технологий или электронной коммерции. Ну а другие рассматривают новые сектора.

Основная роль МФЦА – создать механизм для снижения рисков. Это означает снижение рисков посредством применения английского общего права, чтобы у инвесторов была правовая система, обеспечивающая уверенность в справедливом и равном подходе к ним. Кроме этого, снижение рисков означает возможности со-инвестирования со стороны государства, либо какую-то форму гарантий или субсидий.

– Что вы говорите потенциальному инвестору, чтобы привлечь его интерес?

– Обычно я привожу два аргумента. Во-первых, Казахстан обладает целым рядом по-настоящему ценных активов, включая традиционные активы в виде нефти, газа и иных ресурсов, а также географические преимущества, связанные с его расположением на перекрестке основных логистических путей, и наконец, качественный человеческий капитал.

И, во-вторых, мы предлагаем доступ ко всем этим активам на платформе МФЦА, которая позволяет значительно снизить риски.

Помимо этого, я стараюсь предлагать весь регион как единое целое, не только отдельно Казахстан. Нур-Султан является центром региона с огромным и неиспользуемым потенциалом.

– Рассматриваете ли вы Нур-Султан в качестве финансового центра мирового уровня?

– Мы связываем с финансовым центром большие ожидания и надежды. Мы находимся в настолько удачной стратегической точке по отношению к Китаю и другим соседним странам, что бизнесу требуется лишь понятный формат для ведения дел с ними. Но это все требует качественного исполнения и внимательного отношения к нуждам инвесторов. Особенно во времена пандемии. Инвесторы стремятся иметь дело со странами, которые способны обеспечить геополитическую стабильность и комфортные условия.

Мы работаем в тесном контакте с аппаратом премьер-министра над улучшением инвестиционного климата в целом. И также мы приводим наши правила и нормативные акты в соответствие с лучшими международными практиками.

Как один из основателей и член Всемирного альянса международных финансовых центров, мы тесно взаимодействуем с другими международными финансовыми центрами, включая, среди прочих, центры в Лондоне, Москве, Торонто и Франкфурте, в продвижении лучших практик.

Наши отношения с финансовыми центрами всегда имели своей основой сотрудничество, а не прямую конкуренцию, поскольку главным для всех нас является внедрение международных стандартов, обмен лучшими практиками, особенно в области восстановления в пост-пандемийный период.

– Господин Назарбаев еще занимается вопросами МФЦА?

– Это была его идея создать МФЦА, и он продолжает участвовать в его жизни – он был здесь всего несколько недель тому назад.

Впервые я имел честь встретиться с господином Назарбаевым еще на своей прошлой работе на бирже NASDAQ. Вместе с моим СЕО мы тогда обсуждали, в чем NASDAQ мог бы быть полезным в развитии МФЦА – а теперь NASDAQ является акционером Международной биржи Астаны. И господин Назарбаев несколько раз посещал МФЦА, чтобы понять, как мы работаем, и предоставить нам свою поддержку.

– Как устроена ваша жизнь в Нур-Султане?

– Я живу здесь уже два года. И нахожу много общего с моим прошлым опытом в Дубае, где я жил 10 лет. Моя семья до пандемии тоже жила здесь.

Мне кажется, что сегодня здесь очень широкий выбор качественных международных школ, а сам город Нур-Султан является комфортным и безопасным для жизни.

И Expat Center МФЦА предоставляет существенную поддержку, особенно во время пандемии. Это, в частности, – единое окно для регистрационных действий по страховке, налогам, визам и другим вопросам. У Центра имеется специализированная система и протоколы взаимодействия с государственными органами, которые значительно облегчают жизнь экспатам.

Для любителей классической музыки и оперы Нур-Султан предоставляет возможности мирового уровня, включая выступления звезд из Казахстана, России и других стран. Здесь прилагают много усилий к тому, чтобы у людей было достаточно возможностей приобщиться к культуре, причем по разумным ценам, особенно по сравнению с такими городами, как Лондон.

И еще я люблю беговые лыжи, а неподалеку от Нур-Султана есть отличные трассы, на которых тренируется команда Казахстана по биатлону.