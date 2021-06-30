Сегодня, в 20:20

Топ-3 накопительных счетов в банках с самыми лучшими условиями

Аналитики портала Банки.ру выяснили, где сегодня можно хранить деньги с наибольшей выгодой

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Фото: @Pixabay

Мечты вкладчиков сбываются — ставки начинают расти. Какие банки расщедрились больше других?

1. Альфа-банк: «Альфа-счет»

Процентная ставка: 7% годовых

Плюсы: Это самое крутое предложение на рынке.

В чем подвох: Ставка 7% распространяется только на новых клиентов (у кого не было «Альфа-счетов» последние 90 дней) и только на первые 2 месяца. Дальше ставка автоматически снизится до 4%. Но ее можно повысить до 6%, если завести дебетовую пластиковую карту и оплачивать ею покупки не менее, чем на 10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, банк начисляет проценты на минимальный остаток за месяц. Если у вас весь месяц на счету лежало 100 тысяч рублей и только 1 день 1 тысяча, проценты вам посчитают только на эту самую 1 тысячу рублей. Итог: выводить деньги с такого счета невыгодно.

2. Газпромбанк: накопительный счет «Управляй процентом».

Процентная ставка: 6,5%

Плюсы: легкость открытия счета, одно из самых щедрых предложений на рынке.

В чем подвох: заявленный процент будет выплачиваться только в первые 2 месяца, затем ставка будет 4,5%, но ее можно будет поднять до 5,5% за счет пополнений.

Кроме того, банк начисляет проценты не на каждодневный остаток, а на минимальный за месяц.

3. Локо-банк: «Накопительный счет»

Процентная ставка: 6-6,1%

Плюсы: главное преимущество Локо — проценты начисляются на каждодневный остаток, что позволяет пользоваться счетом как кошельком, снимая деньги и пополняя, не боясь растерять всю прибыль.

В чем подвох: указанная ставка действует только первые 2 месяца, затем снижается до 4,7%.

Вывод: опытные вкладчики уже прокачивают стратегию перекладки средств из банка в банк по истечение 2 месяцев, что позволит постоянно получать повышенный процент.

Регина Сафина.

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