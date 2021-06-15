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Как вложиться в зарубежные акции, имея меньше 20 долларов

На фондовый рынок сегодня приходят даже домохозяйки

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Фото: @Pixabay

Во время пандемии в мире начался настоящий бум интереса к акциям. Даже домохозяйки выходят на биржу, как самые настоящие трейдеры. В мире это обусловлено тем, что у людей появились свободные средства из-за раздачи госпомощи, а у наших сограждан другой мотив — сохранить и приумножить то, что есть, так как нет уверенности в завтрашнем дне.

Причем, как отмечают брокеры, наибольший интерес вызывают акции западных компаний. Но они стоят довольно дорого — в среднем, не менее 100 долларов, а гиганты мировой экономики вроде Гугла, Эппла, Амазона, Майкрософта могут доходить по цене до 1-2 тысяч долларов. Но один из ведущих брокеров — БКС — нашел несколько известных мировых компаний, акции которых стоят меньше 20 долларов.

«Лидеры по капитализации среди компаний, чьи акции стоят максимально дешево, сейчас — это General Electric и Ford. При стоимости компании более $50 млрд они стабильно входят в топ-300 по обороту на Санкт-Петербургской бирже. При этом цена бумаги ниже $15 за штуку», - отмечают в компании.

В последнее время появилось немало фанатов у фармацевтический компаний — это рынок резво рос на фоне пандемии. Многие акции там уже существенно подорожали. Но аналитики БКС нашли одну недорогую бумагу из этого сектора - Viatris Inc появилась в прошлом году в результате слияния дочки Pfizer с нидерландской Mylan. Вместе они образовали одного из самых крупных в мире производителей дженериков с годовым оборотом около $14 млрд.

Камилла Аметова.

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Фото: @Pixabay
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