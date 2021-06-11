Газировка стоимостью с бутылку вина: Правительство может ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство рассматривает идею ввести акцизы на сахаросодержащие напитки, что вызовет значительный рост цен. Об этом сообщили Минсельхоз и Минфин газете Ведомости, передает «Коммерсантъ».

Как рассказал представитель Минсельхоза, ведомствам поручили разработать критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

При этом сами Минфин и Минсельхоз не одобряют эту идею, так как введение акцизов повлечет за собой рост цен, снижение производства и потребления напитков, а также может привести к появлению нелегального рынка.

Введение акциза рассматривается в двух вариантах. Первый будет завесить от стоимости напитка, второй от содержания в нем сахара. Целями такого нововведения называют пополнение бюджета и заботу о здоровье граждан.

Против инициативы выступили Союз производителей соков, воды и напитков, в который входят PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка». Как отметил президент Союза, на сладкие напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.

Инициатива о введении акциза рассматривается с 2016 года. Однако в 2019 году Высшая школа экономики предупредила, что введение акциза может привести к росту цен, потребление же сахара при этом не уменьшится, что доказывает международный опыт. В ВШЭ считают, что эффективнее будет ввести акциз на сахар.