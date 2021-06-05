"Это их собственность": Кудрин призвал не мешать бизнесу выводить прибыль за рубеж

Попытки правительства повысить налоги на прибыль для тех компаний, которые выводят её за границу вместо того, чтобы вкладывать внутри России, негативно скажутся на экономике, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он уверен, что этого делать не нужно.

«Все заработанное здесь, в том числе иностранными компаниями, может вывозиться в силу того, что это их собственность. Все, я распоряжаюсь своей собственностью, как хочу,

— объясняет Кудрин в разговоре с Forbes. — В этом смысле капитал двигается, и нельзя спорить с этим движением капитала. Пусть капитал выбирает себе место приложения. А мы должны создавать те условия, чтобы к нам хотели идти».

Он пояснил, что концентрация прибыли внутри государства нужна в том случае, если страна готовится к быстрому экономическому росту, однако для международной торговли границы для капитала должны быть открыты.

В качестве примера создания благоприятного инвестиционного климата в России экс-министр финансов назвал 2007-2008 годы, и это, по его словам, привело к открытию новых заводов и модернизации старых. Чтобы привлекать инвесторов нужны «экономические стимулы», а ограничение движения капитала, как в Китае, где для вывода средств требуется разрешение властей — это «шаг назад».