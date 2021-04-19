Европейский газ стал дороже российского на 97 долларов за тысячу кубометров

В Нидерландах на газораспределительном хабе TTF цена за тысячу кубометров газа выросла до 267 долларов. Цена на сжиженный природный газ в Европе достигла максимума с 25 января, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что подорожание связано с прохладной погодой, ростом цен на газ в Азии и недостаточными для равной конкуренции мощностями ветроэнергетики.

С начала года средняя стоимость газа на узле TTF составила 234 доллара за тысячу кубометров. У «Газпрома» на год заложена средняя стоимость в 170 долларов.

Отмечается, что Европа опаздывает со стартом кампании по восстановлению запасов газа в хранилищах.