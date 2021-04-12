ФСИН потребовала от экс-замдиректора ведомства и его подельников почти 158 млн

Федеральная служба исполнения наказания заявила иск к бывшему заместителю главы ведомства Олегу Коршунову и его подельникам почти на 158 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о махинациях с поставками горюче-смазочных материалов и сахарного песка тюремному ведомству.

По иску также проходят экс-начальник финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела управления тылового обеспечения службы Алексей Данилов. В качестве возмещения вреда от Коршунова и Алексеевой требуют более 43 млн рублей, от них же и Данилова — еще почти 115 млн рублей.

Коршунов был признан виновным в двух эпизодах особо крупной растраты, Алексеева — в получении двух особо крупных взяток и двух эпизодах пособничества растрате, Данилов — в пособничестве растрате. При этом суд оправдал Коршунова по обвинению в получении взятки.

Сообщается, что денежные средства ФСИН на общую сумму более чем в 157 млн были похищены в 2015-2016 годах через контракты на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для нужд службы, заключенные с ООО «Энергоресурс» по завышенным ценам. Компания, как установило следствие, была подконтрольна знакомой Коршунова и Алексеевой — предпринимательнице Марине Дюковой.

В рамках расследования у Олега Коршунова были арестованы деньги на счетах, квартиры, яхта и другие активы, однако суммы оказалось недостаточно.

Ранее суд взыскал с Коршунова 263 млн рублей по делу о хищении средств, выделенных на закупку обуви для тюремного ведомства. По этому делу в 2019 году он был приговорен к семи годам колонии.

В активной стадии расследуется еще одно дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН — о хищениях при строительстве следственного изолятора в Симферополе.

Как отмечается, ни по одному из предъявленных обвинений Коршунов вину не признает.