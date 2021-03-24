Санаторий "Барвиха" задним числом заключил контракт на 118 млн с кремлевским комбинатом питания

Санаторий «Барвиха», принадлежащий Управлению делами президента России, потратит больше 118 млн рублей из бюджета на питание своих постояльцев в 2021-2022 годах. Некоторые продукты закупаются по завышенным ценам, обратил внимание Sobesednik.ru.

Контракт заключен 12 февраля 2021 года с комбинатом питания «Кремлевский». Подписание документа произошло «задним числом» – по его условиям поставщик должен был оказывать услуги еще с 1 января 2021 года. Среди документов есть акт выполненных работ, в шапке которого стоит дата «31 января 2021» (то есть, за две недели до заключения договора). Однако стороны подписали его 20 февраля.

«Услуги выполнены в полном объеме», – сказано в акте.

По условиям контракта, исполнитель организует питание отдыхающего согласно меню. Постояльцу полагается два завтрака, обед, полдник, ужин, а также кефир или молоко вечером в номер. Подрядчик должен соблюдать чистоту и порядок в столовой и пищеблоке.

При приготовлении первых и вторых блюд повара не могут использовать рыбные и мясные фарши, указано в документах. Также недопустимы пищевые добавки.

В лечебных кабинетах и номерах также должны быть продукты. Однако многие из них закупаются по завышенным ценам.

Так, конфеты без сахара марки Zula оцениваются в 135 руб., в то время как в различных розничных магазинах они стоят от 64 до 130 руб. (согласно данным «Яндекс.Маркета»).

100 граммов лимона оцениваются в 30 руб. (1 кг, соответственно, стоит 300 руб.), 0,5 кг бананов – в 65 руб., а 0,5 кг грейпфрутов – в 110 руб. Полулитровая бутылка «Боржоми» по документам стоит 107 руб. (по данным «Яндекс.Маркета» – от 69 руб.).

Постояльцам также предлагаются мясная тарелка (ростбиф, язык, колбаса), овощная нарезка (огурцы, помидоры, перец, зелень), семга слабосоленая, сырная тарелка (камамбер, чеддер, пармезан, фета), а также чаи, соки, воды и сладости.

Санаторий «Барвиха» располагается на Рублево-Успенском шоссе, был там построен в 1935 году. Санаторий рассчитан на 84 номера. Комплекс находится в реликтовом сосновом лесу и занимает обширную территорию с водоемами.

В 2014 году «Собеседник» выяснил, что после революции на Украине туда дислоцировался бывший президент этой страны Виктор Янукович. Там беглый экс-глава государства пробыл не больше суток, подбирая подмосковную замену «Межигорью».