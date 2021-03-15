Почти у 45% россиян проблемы с деньгами появятся через 2 недели после увольнения

Согласно данным опроса Head Hunter, только 4% россиян в случае потери работы смогут искать её полгода и не испытывать при этом финансовых затруднений. 11% респондентов смогут жить так один квартал.

Четверть россиян (23%) менее чем через неделю после увольнения начнут испытывать проблемы с деньгами, а 20% — после двух недель поисков нового места. Потратить 1,5 месяца на трудоустройство смогут позволить себе лишь 15% опрошенных, передает РБК.

В опросе принимали участие 5,5 тысячи людей, которые занимаются поиском работы. Среди них лишь 10% сочли финансовые сложности не слишком заметными, для 39% они стали серьезным испытанием, а 44% отвечают, что «пока справляются».

Среди тех, у кого проблем с деньгами не возникло, большинство (56%) объяснили это сбережениями, а ещё 36% сослались на помощь родных. 13% подрабатывали на фрилансе, а 22% получили «достойную» компенсацию при увольнении.