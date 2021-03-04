Армия, тюрьма, болезнь: Верховный суд уточнил, когда законно не платить алименты

Верховный суд подготовил проект пленума, касающийся законодательства об алиментах. В документе прописаны уважительные причины, которые позволяют гражданину не платить деньги на содержание ребенка или нетрудоспособных родителей.

Среди причин перечислены болезнь, ведущая к нетрудоспособности, вина других лиц (например, невыплата зарплаты работодателем), обстоятельства непреодолимой силы и прохождение срочной военной службы.

Уточняется, что факт проживания с получателем алиментов и несогласие с размером алиментов не могут быть уважительной причиной для неуплаты.

Отдельно должен рассматриваться каждый случай, связанный с тюремным заключением лица, обязанного уплачивать алименты.

«В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин», — цитирует проект «РИА Новости».