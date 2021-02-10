В питерском ЗакСе заверили, что оклад депутатов не превышает 100 тысяч рублей

Актриса и депутат-единоросс Анастасия Мельникова в эфире НТВ заявила, что ее депутатский оклад составляет 60 тысяч рублей.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил «Интерфаксу», что депутаты не получают миллионы.

«Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки - за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов», — объясняет Макаров.

Спикер законодательного органа уверяет, что никто из депутатов не получает оклад более 100 тысяч рублей. Но все-таки речь идет только об окладе.

Та же Мельникова со всеми добавками получает в месяц около 130 тысяч рублей.