15% ломбардов в России либо закрылись, либо переименовались в магазины

Президент некоммерческого партнерства «Лига ломбардов» Михаил Униксов сообщил, что за период пандемии покинули рынок около 15% российских ломбардов. ОБ этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что не все заведения оказались закрыты, но часть из них только поменяли официальный статус с ломбарда на комиссионный магазин с обратным выкупом.

В целом число клиентов в ломбардах существенно снизилось. Компенсировать финансовые показатели оказалось возможно только за счет увеличения среднего займа и роста цены на золото.

По данным уральского управления Центробанка, средний заем в 2020 году достиг 8,5 тысячи рублей.