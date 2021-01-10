В России ввели новые правила мониторинга операций с наличными

С 10 января информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Это также коснется обналичивания счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Данные условия вступили в силу в связи с поправкам к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».