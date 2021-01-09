Мишустин установил прожиточный минимум на 2021 год в размере 11 653 рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 653 рублей.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал.

С 1 января в РФ действует закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, подразумевающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году». В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.