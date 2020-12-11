Банки "ФинТех" и "Онего" лишились лицензии за нелегальные азартные игры

Центробанк заявил о лишении лицензий ещё двух банков ниже второй и третьей сотен рейтинга. Речь идет о коммерческом банке «ФинТех» и петрозаводском банке «Онего», где назначены временные администрации от ЦБ.

Согласно данным Банка России, обе кредитных организации в ходе своей деятельности нарушали законодательство о банковской деятельности, а также допускали нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Оба были связаны с «непрозрачной» деятельностью по обслуживанию нелегальных азартных игр в онлайн-среде. В случае с «Онего» уточняется связь с «онлайн-казино, букмекерскими конторами и тотализаторами».

Также вкладчикам «Онего» сообщается, что они смогут вернуть свои средства в размере до 1,4 миллиона рублей, как это предусмотрено страховкой.