Евроазиатский инвестиционный банк лишен лицензии, НСГ "Росэнерго" – страхования

Центробанк лишил лицензии Евроазиатский инвестиционный банк в связи с многочисленными нарушениями федерального законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

«[Банк] нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», — объясняют там причину такого решения.

Отмечается, что его вклады застрахованы и суммы до 1,4 миллиона будут возвращены вкладчикам.

Также Банк России отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ООО «Национальная страховая группа — “Росэнерго”», передает «Интерфакс». В компании назначена временная администрация от ЦБ. Обязательства фирмы оцениваются в 6,2 миллиарда рублей.