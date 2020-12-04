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Евроазиатский инвестиционный банк лишен лицензии, НСГ "Росэнерго" – страхования

Политика - Деньги
09:08, 04 декабря 2020

Евроазиатский инвестиционный банк лишен лицензии, НСГ "Росэнерго" – страхования
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Центробанк лишил лицензии Евроазиатский инвестиционный банк в связи с многочисленными нарушениями федерального законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

«[Банк] нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», — объясняют там причину такого решения.

Отмечается, что его вклады застрахованы и суммы до 1,4 миллиона будут возвращены вкладчикам.

Также Банк России отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ООО «Национальная страховая группа — “Росэнерго”», передает «Интерфакс». В компании назначена временная администрация от ЦБ. Обязательства фирмы оцениваются в 6,2 миллиарда рублей.

Теги: #Банки #Банковские вклады

Рубрика: Деньги

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