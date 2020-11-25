Законопроект об уголовке для нелегальных кредиторов прошел первое чтение

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, который увеличивает ответственность нелегальных кредиторов, если ранее они уже привлекались по профильной статье КоАП. Теперь для них будет предусмотрена уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей и с лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

При этом в пояснительной записке уточняется, что сумма незаконных займов должна превышать 2,25 млн рублей, чтобы наступила уголовная ответственность.

Авторы законопроекта — группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Освободиться от уголовной ответственности преступник сможет только в том случае, если выплатит государству сумму ущерба в двойном размере.

Также в Госдуме предлагают дополнить КоАП ужесточающей статьей за повторное нелегальное предоставление займа, если сумма займов не превышает порог, который входил бы в состав уголовного преступления.