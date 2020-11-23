Под угрозой закрытия в России находятся 10% банков. 25% убыточны

В течение 2021 года Центральный банк может отозвать лицензии у 35 российских банков, что составляет 9% от их общей численности. Об это со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщает «КоммерсантЪ».

В течение последнего года 26% банков работали в убыток, а Банк России снизил уровень регулирования в связи с эпидемией коронавируса. Только на восстановление соответствующего уровня устойчивости кредитных организаций эксперты отводят не меньше года.

Когда Центробанк возобновит регуляцию в прежней мере, на рынке начнется активная консолидация, полагает директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он также отмечает, что закрытие банков могут и не привести к массовым дефолтам и другим проблемам: процесс может стать частью укрупнения уже существующих банков за счет поглощения более мелких.