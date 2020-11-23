Цены очумели: названы продукты, которые подорожают к Новому году сильнее всего

Опрошенные Sobesednik.ru эксперты перечислили товары, приобрести которые лучше уже сейчас.

До 2021 года осталось чуть больше одного месяца. Новый год в России – традиционно новые цены и новая боль для россиян.

Что подорожало в 2020 году

Согласно данным Росстата, самым дорожающим продуктом в 2020 году оказался сахар: цены на него выросли почти на 70%.

9 января 2020 года его цена составляла 31,21 рубль за кг, а к 9 ноября поднялась до 50,6 рублей.

И вроде бы предпосылок никаких нет — запасов сахара в России достаточно, но эксперты ожидают продолжения этой тенденции.

Что будет с ценами на мясо и картофель

В Национальной мясной ассоциации уверяют, что мясная продукция подорожать к 2021 году не должна. А вот стоимость овощей и фруктов уже начала расти, причем в ближайшее время цены на помидоры и бананы станут еще выше. Все дело в сезонности и урожае: в конце августа-начале сентября цены на плодоовощную продукцию самые низкие, а потом начинают расти.

– Подорожал весь борщевой набор, – рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. – В большей степени это заметно на картофеле, меньше на капусте – она почти не подорожала.

По словам Красильникова, цены на картофель растут каждый месяц и продолжат расти дальше. Факторов много: в этом году картофелем засеяли на 20 тысяч гектар меньше площадей, урожайность была низкой из-за непогоды, в регионах преобладает мелкий картофель, за крупным идет охота. Сейчас по отношению к прошлому году картофель уже дороже на 40-60%.

Рыбу и икру ищите по акциям

– Рыба уже подорожала, многие факторы отыграны, – говорит исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. – С икрой то же самое и ждать ее подорожания не стоит. Наоборот, многие магазины в рамках программ лояльности проводят акции.

По словам Гудкова, если валюта снова не взмахнет вверх, то ждать значительного подорожания рыбы не стоит.

Эксперты ожидают в 2021 году скачка цен на макароны и муку из-за роста цен на пшеницу.

Макароны и овес и так подорожали в марте в рознице после начала пандемии, и рост цен, как говорят специалисты, не остановится.