"Новый век": Пандемия не должна стать прикрытием для разорения бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице из-за удара пандемии придется в ближайшие три года занять не менее 700 миллиардов рублей для обеспечения жизнедеятельности.

Телеграм-канал «Новый век» пишет, что ранее об оскуднении бюджета заявили ряд регионов. Первым из них стала Ингушетия, которая признала себя банкротом. Москва, по убеждению редакции, не стала отставать от провинции.

«Можно допустить, что пандемия стала удобным фоном, поводом, на который можно списать различные формы нечистоплотного либо безответственного обращения с бюджетом», — пишет канал.

Вместе с тем финансовый рынок, видимо, наоборот ждет обогащение. Общество окажется еще более разобщенным в классовом соотношении.

Для компенсации в этой ситуации редакция предлагает ограничить выдачу средств на проекты вроде Белорусской АЭС, построенной на российские деньги, и ужать «триллионные амбиции чиновников из Роскосмоса». Это позволит сдержать ряд банкротств.