Количество проблемных кредитов россиян достигло 12,6 млн в абсолютном значении

В одном лишь столичном регионе насчитывается около 1,4 млн займов, которые выплачиваются не в срок или не выплачиваются вовсе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс». Как пишет издание «Новый век», согласно полученным экспертами данным, объем задолженности граждан перед финансовыми организации в стране достиг уровня, при котором можно с уверенностью прогнозировать скорую волну личных банкротств огромного числа россиян: из-за пандемии количество просроченных кредитов в РФ составляет 12,6 миллиона, причем не в денежном, а в абсолютном выражении.

Больше всего проблемных кредитов зафиксировано в Москве (803 тысячи) и Подмосковье (597 тысяч). Также в антирейтинг попал Краснодарский край с 490 тысячами просроченных кредитов.

Отмечается, что банки, скорее всего, будут стремиться компенсировать потери через повышение процентной ставки по потребительским и ипотечным кредитам, вследствие чего такие займы станут менее доступными. «А если наложить на эту особенность еще и открытость кредитных учреждений к сотрудничеству с заемщиками, чью платежеспособность сложно назвать подтвержденной, можно ожидать настоящего коллапса на рынке финансовых услуг и личного банкротства миллионов граждан уже в ближайшие годы», – пишет издание.