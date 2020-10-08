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Дмитрий Мазепин поставил сотни работников «ТОМЕТа» на грань выживания

Политика - Деньги
16:14, 08 октября 2020

Дмитрий Мазепин поставил сотни работников «ТОМЕТа» на грань выживания
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Фото: логотип "ТОМЕТа"

Предприятие стало заложником амбиций олигарха 

Как стало известно, один из четырех крупнейших производителей метанола в России, компания «ТОМЕТ» в ближайшее время может прекратить свое существование. По требованию другого крупного производителя химии – компании «Уралхим» на нее наложили ограничительные меры по исполнительному производству. Арест счетов предприятия уже в ближайшие дни грозит остановкой производства, неисполнением обязательств перед партнерами и сотрудниками. То есть неминуемо приведет к банкротству.

Будущее предприятия оказалось под угрозой из-за иска «Уралхима», который требует взыскать 87 млрд рублей с 15 юридических лиц, которые проходили как гражданские ответчики по уголовному делу, возбужденному по заявлению опять же «Уралхима» в отношении бывших руководителей другого тольяттинского предприятия – «Тольяттиазот». Соответствующее требование в прошлом году было удовлетворено Комсомольским районным судом г.Тольятти. В списке юрлиц оказался и «ТОМЕТ», несмотря на то, что между предприятием и «Уралхимом» никогда не было никаких связей и договорных отношений. 

В «ТОМЕТе» претензии «Уралхима» считают необоснованными. По сути, компания оказалась крайней в давнем корпоративном конфликте между миллиардером Дмитрием Мазепиным и бывшими руководителями «Тольяттиазота», к которым владелец «Уралхима» предъявляет претензии. И теперь оказалась перед угрозой закрытия.

Отчаявшиеся сотрудники предприятия напоминают, что «ТОМЕТ» работает с 1998 года и является одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области — только за последние 5 лет компания выплатила в бюджеты всех уровней порядка 9,5 млрд рублей налогов. Однако теперь предприятие не может даже заплатить зарплату своим сотрудникам.

«Наше будущее, будущее членов наших семей связано с благополучием и нормальным функционированием компании. Арест счетов означает гибель нашей компании в ближайшие дни из-за невозможности исполнять свои обязательства, в том числе и перед зарубежными партнерами, которых у ООО «ТОМЕТ» почти половина», - говорится в заявлении работников предприятия. «В период пандемии COVID-19, сложной социально-экономической ситуации в стране мы и наши семьи не представляем себе варианты дальнейшего достойного существования», - отмечают они. 

Нельзя не отметить особый садизм, с которым «Уралхим» банкротит одно из ведущих химических предприятий Самарского региона — при том, что оно само по себе ничего плохого ему не сделало и даже никогда с ним не сталкивалось. На вполне благополучное тольяттинское производство Мазепин прислал судебных приставов в разгар пандемии, когда с рабочими местами и деньгами у людей дела и так из рук вон плохо. Что, безусловно, создаст дополнительный очаг социальной напряженности в Тольятти, где обстановка далеко не безоблачна. И все это — на фоне многомиллиардных вливаний государства в сохранение рабочих мест, поддержку граждан и отраслей, которым и без того приходится туго. 

Очевидно, что Мазепина совершенно не трогают проблемы сотен тольяттинских семей, которых он буквально пускает по миру — его интересуют только деньги и ТОАЗ, которые он во что бы то ни стало намерен заполучить. При этом полученные деньги он, скорее всего, пустит не на развитие производства, благотворительность или хотя бы погашение огромных долгов перед банками и налоговой, а на новые игрушки для себя и своего сына. Владелец «Уралхима» уже не первый год пытается купить одну из команд престижной Формулы-1. Ему уже отказали в покупке Sahara Force India, затем последовала неудачная попытка приобрести знаменитую и титулованную Williams. Теперь же олигарх прицелился на команду Haas – и, похоже, на этот раз достигнет цели

Интерес к «Формуле» не праздный. Сын Дмитрия Мазепина — профессиональный гонщик, который выступает лигой ниже — в «Формуле-2», где отец купил ему команду Hitech для выступлений. В этом сезоне дела у него идут неплохо, он близок к получению суперлицензии, которая даст ему право выступать пилотом «Формулы-1». Вот как раз на этот случай папа и покупает команду — одним из условий покупки он выставляет участие сына в качестве одного из пилотов. 

Получается, жестокий бизнесмен, но заботливый отец, владелец «Уралхима» готов лишить сотни и тысячи российских детей денег и будущего ради осуществления мечты своего сына. Сможет ли он построить счастье молодого Никиты Мазепина на несчастье многих тольяттинских семей — вот в чем вопрос.  

Рубрика: Деньги

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Фото: логотип "ТОМЕТа"

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