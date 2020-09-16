Цены за пачку сигарет могут вырасти примерно на 20 рублей из-за коронавируса

Минфин предложил увеличить ставку акциза на сигареты с 4% до 20% в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пятикратное увеличение изначально предусмотренного роста акциза связано с социальными обязательствами государства перед населением в условиях распространения коронавирусной инфекции. Из денег курильщиков государство планирует компенсировать расходы на борьбу с пандемией.

В офисе British American Tobacco предположили, что такое изменение в ценовой представленности табачных изделий обернется подорожанием пачки сигарет примерно на 20 рублей.