"Росгосстрах" подал в США иск более чем на $200 млн против своего экс-владельца

«Росгосстрах» подал иск в Высший суд Калифорнии по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову.

В исковом заявлении указано, что в период с 2012 по 2017 год компания потеряла на договорах перестрахования $205 млн и теперь намерена взыскать их с предпринимателя, пишет РБК. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить корпорацию перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».

По словам представителя компании, действия Хачатурова нанесли ущерб на сумму свыше $205 млн. «При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами "Росгосстраха" в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», – рассказал собеседник агентства.

Адвокат Хачатурова называет требования голословными и заявляет об отсутствии претензий от аудиторов и ЦБ.

В июле брат бизнесмена, бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд рублей. По версии следствия, он похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст». Данил Хачатуров утверждал при этом, что его брат, напротив, «фактически подарил активы на 90 млрд рублей».