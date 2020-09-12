На пособия по безработице выделят дополнительные 35 миллиардов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о направлении дополнительных 35,3 миллиарда рублей на выплаты по безработице. Ранее, до 31 августа, на эти цели уже было выделено 109,4 миллиарда рублей, пишет «Интерфакс».

Контролировать эффективность расхода средств поручено Роструду. Сейчас суммы выплат по безработице варьируются от 1,5 тысячи до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя.

Безработными в России остаются 6% экономически активных граждан. О необходимости решения этой проблемы заявлял президент Владимир Путин: «Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост».