"Доллар должен стоить 70 рублей": эксперт рассказал, когда подешевеет валюта

Американская и европейская валюта ставит новые рекорды. Стоит ли ждать отката доллара и евро?

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков рассказал Sobesednik.ru, когда окончится падение рубля и что делать с накоплениями в условиях скачущего курса.

– Надо ли сейчас покупать евро?

– Активное укрепление евро длится уже довольно долго, поэтому называть евро валютой сбережения или накопления уже не очень разумно.

Валюту хорошо покупать, когда все спокойно, в финансовой системе наблюдается оптимизм, и курс рубля крепкий — тогда можно конвертировать свои сбережения в валюту.

Сейчас ослабление курса рубля связано с ростом внешнеполитических рисков, поэтому в укреплении доллара и евро очень велика спекулятивная составляющая, – отмечает эксперт. – На текущий момент мы не можем считать покупку евро и доллара выгодной на таком внешнем негативе. Если кто желает купить валюту, то лучше все-таки дождаться некоего отката и покупать, когда все спокойно и хорошо. Например, такая ситуация была в конце июня – начале июля, когда доллар стоил 69 рублей, евро – 78 рублей.

– А какой курс евро вы прогнозируете?

– Зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг Навального. Если все-таки стороны найдут точки соприкосновения и начнут сотрудничать, то мы увидим резкий разворот рубля и его уход на укрепление вплоть до 70 рублей за доллар и 83-84 рубля за евро. То есть это то, что оправдано экономикой, финансовой системой, фундаментальными факторами рубля.

Российские резервы на 130-140 процентов покрывают внешние обязательства. И потом, мы ожидаем, что выход из коронавирусного шока все-таки состоится, заболевание перейдет из экономической плоскости в чисто медицинскую, и тогда будут востребованы реальные активы — метуллурги, нефтянка, газовики, то есть то, чем сильна наша экономика. Но пока этого не случится, можно предполагать любой курс.

– Любой курс? То есть евро может и выше 90 рублей пойти?

– Конечно, мы сейчас находимся в спекулятивной фазе, и ослабление рубля может продолжиться, пока не увидим улучшения внешнеполитической ситуации. Но Европа заинтересована в экономических отношениях с Россией, и какие-то подвижки к лучшему, думаю, будут.

– До 100 рублей за евро может дойти?

– На рынке может быть все. Хотя и текущие курсы уже не оправданы.

Реальная стоимость рубля на 10-15% выше. Это если бы не было политических рисков.

– Некоторые эксперты говорят, что евро уже предпочтительнее, чем доллар.

– На самом деле сейчас все валюты плохи, потому что развитые страны применяют политику количественного смягчения. В простонародье это называется «включили печатный станок». То есть они печатают деньги без каких-то ограничений. В долларовой системе ФРС наиболее свободно к этому подходит.

– То есть доллар более раздутая валюта сейчас?

– Да, естественно. На текущий финансовый год ожидается дефицит американского бюджета 3 триллиона 700 млрд долларов – это порядка 16% ВВП.

– Когда же стоит задуматься о покупке валюты?

– Сейчас об этом думать не стоит. История показывает, что после резкого ослабления рубля всегда происходит откат. Для удачной покупки валюты стоит дождаться более привлекательных цен.