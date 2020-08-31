Мэрия Москвы заплатит "Федерации мототуризма" 8 млн за церковную утварь для РПЦ

Организация «Федерации мототуризма», которая занимается развитием мототуризма в России, получила от московских властей субсидию на 8,4 миллиона рублей для покупки церковной утвари и церковной литературы для филиалов Российской православной церкви за рубежом.

Как сообщают «Открытые медиа», организация связана с мотоклубом «Ночные Волки» и, в том числе, занимается сопровождением паломнических поездок к святым местам. Она также стала единственной, кто откликнулся на размещенную мэрией публикацию о субсидии.

Какие именно приходы РПЦ должны получить указанную утварь, должны решить представители церкви, однако речь идет о множестве стран мира, включая Украину, Армению, Германию, Израиль, Иран, Испанию, Марокко и прочие.