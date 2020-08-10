Самозанятым позволят регистрировать товарные знаки

Кабинет министров подготовил «дорожную карту» для изменений в Гражданском кодексе РФ. Предполагается, что поправки в документе позволяют улучшить деловой климат в сфере интеллектуальной собственности, пишет Legal.Report.

Обновленный кодекс позволит гражданам, в том числе самозанятым, зарегистрировать свои товарные знаки. Это и другие изменения уже смогут попасть в правовые нормы института интеллектуальной собственности в последнем квартале 2021 года.

Также в планах правительства сократить срок выдачи патентов на изобретения и полезные модели, что позволит научным и образовательным организация участвовать в экспертизе заявок.

Вместе с тем кабмин предусмотрит льготы на налоги на прибыль, а исключительные права можно будет использовать как взнос в капитал стартапов.