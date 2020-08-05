Топ-менеджер "Ростеха" купил Mercedes за 35 годовых зарплат простого рабочего

32-летний топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Юрий Семенцов позволил себе приобрести Mercedes-AMG G 63 за 17 млн рублей.

На это указывает Telegram-канал «Новый век», отмечая, что Семенцов является заместителем гендиректора холдинга «Технодинамика», которому в настоящий момент как раз требуется специалист на должность ведущего инженера-конструктора. При этом ему предлагается зарплата в размере 130 тысяч рублей в месяц до вычета налогов (1,5 млн рублей в год). Кроме того, обычные рабочие «Технодинамики» в Москве получают порядка 40 тысяч рублей в месяц.

На основании этих данных издание подчеркивает: чтобы купить автомобиль как у молодого топ-менеджера, ведущему инженеру-конструктору предприятия пришлось бы потратить 11 своих годовых зарплат, а токарю – все 35.