Новый сервис Visa и "Яндекс.Касса" позволит переводить зарплату по номеру карты

Visa и «Яндекс.Касса» представили новый сервис Visa Direct, позволяющий осуществлять перевод заработной платы без формирования платежных поручений на счетах в других банках: юрлица смогут отправлять средства по номеру карты любого банка, которым пользуется сотрудник.

Как говорится в совместном релизе, это позволит начислять выплаты работникам, которые не состоят в зарплатном проекте без задержек, а также избавит фирмы от необходимости заключать ряд зарплатных проектов с несколькими банками.

Как пишет Forbes, это будет работать следующим образом: сотрудник вводит номер карты, система выдает номер для выплаты, который передается в бухгалтерию. Затем в своем личном кабинете работодатель вносит его в список платежей, производит перевод нажатием на одну кнопку и средства перечисляются на счет.