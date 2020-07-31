Из-за роста цен и падения доходов число подписок на печатную прессу упало на 10%

Количество подписчиков на печатную прессу на тысячу человек составило во втором полугодии 65 человек или на 10% меньше, чем в начале года (72 человека). Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Почту России», занимающуюся доставкой изданий.

«Бывали и более сильные спады. Есть издания, которые показывают нулевое падение или рост, и целые регионы, где подписка выросла», — комментируют данные в пресс-службе «Почты России».

Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин считает, что снижение числа читателей в первую очередь обусловлено снижением доходов россиян, в то время как стоимость регулярной подписки продолжает расти: «Сейчас купить газету в киоске дешевле, чем на нее подписаться», — уверен он.

Отмечается, что повышение тарифа издательствами связано в основном с дополнительными издержками. По данным Союза предприятий печатной индустрии, оказание услуги по доставке газет для почты остается убыточным, несмотря на кратный рост тарифов. Они полагают, размер потерь составляет порядка 6-9 миллиардов рублей в год.

В «Почте России» считают, что вместо субсидирования потерь из госбюджета изданиям следует переходить на электронную подписку, отказываясь от бумажных тиражей. В Минкомсвязи с такой позицией согласны.