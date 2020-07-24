Крупнейшие российские банки подняли минимальный взнос по ипотеке

Четыре из десяти крупнейших ипотечных банков в России увеличили минимальный первоначальный взнос.

Об этом пишут «Ведомости».

Таким образом, Райффайзенбанк, «Открытие» и Альфа-банк подняли взнос до 20% от стоимости жилья, Промсвязьбанк — до 15%. Кроме того, Промсвязьбанк прекратил ипотечную программу с нулевым первоначальным взносом, которая действовала в феврале.

Сбербанк в начале года увеличивал взнос с 10% до 15%, но позже вернул его на прежний уровень.

Взнос по ипотеке не более 10% есть у 19 российских банков из 30 крупнейших. Для получения кредита на таких условиях заемщику придется пройти жесткий отбор. Часто банки устанавливают такой взнос только для владельцев материнского капитала и для зарплатных клиентов.

По словам зампреда правления «Абсолют банка» Николая Василевского, заемщики с небольшим первоначальным взносом считаются рискованными. Эксперта рынка ипотеки Сергей Гордейко считает, что «лучше всего обслуживают кредиты те, кто накопил 30–40% от стоимости квартиры».