83 миллионера в мире требуют введения бессрочного повышенного налога

Самые богатые люди США, Великобритании, Дании, Германии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии призвали свои правительства установить для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Об этом пишет The Guardian.

«Немедленно. Существенно. На постоянной основе», — требуют миллионеры в своей петиции. Среди подписантов наследница империи Диснея Эбигейл Дисней, актёр Стивен Сигал, американский баскетболист Дэвид Ли.

«В то время как COVID-19 обрушится на мир, такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира, - пишут миллионеры. - Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не пополняем запасы продуктового магазина и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, их много. Деньги, которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в последующие годы, пока наш мир оправляется от этого кризиса».

Подписанты убеждены, что последствия пандемии будут проявляться в экономике десятилетиями и загонят еще полмиллиарда людей в нищету. Одной благотворительности не будет достаточно для решений всех проблем, вызванных COVID-19. Миллионеры считают, что правительства должны «взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и справедливое их распределение». «Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на переднем крае этой глобальной битвы», — отмечается в обращении.