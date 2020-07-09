Сбербанк запускает новую платежную систему с возможностью онлайн и офлайн оплаты

Сбербанк сообщил о запуске новой системы платежных сервисов SberPay. Об это пишет «ТАСС».



Пользователи SberPay могут оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложениях), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Оплату также можно проводить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Новый сервис доступен пользователям любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.

SberPay для частных лиц не требует платы, но для бизнес-клиентов предусмотрены тарифы, зависящие от сферы деятельности, объемов бизнеса и иных факторов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова отметила, что кредитная организация планирует подключить все платежные системы к SberPay в III-IV квартале этого года.















