Россия на девятом месте среди привлекательных стран для иностранных инвесторов

В 2019 году Россия заняла девятое место среди наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы. Об этом сообщает «РИА Новости».



Первое место по количеству прямых иностранных инвестиций на территории России заняла Германия с 36 проектами. Второе место разделили Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Всего инвесторами был задействован 191 российский проект.

Лидерует в списке Франция, на долю которой пришлось 1197 проектов, куда вложились зарубежные инвесторы. Второе место рейтинга заняла Великобритания с 1109 проектами. На третьем месте Германия, у которой 971 проект. Далее следуют Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия, а замыкает топ-10 Турция.

29 июня журнал fDi Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next Web составили рейтинг Tech Cities of the Future («Технологические города будущего»), в котором Москва вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации.