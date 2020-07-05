Лишь 7% представителей бизнеса заявили об улучшении делового климата в июне

По данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представители крупного и среднего бизнеса пока не видят серьезного улучшения делового климата: по мнению 54,3% респондентов, в июне он не изменился, 39,8% сообщили об его ухудшении и лишь 6,8% считают, что он улучшился.

По сравнению с маем, это рост, так как тогда мнения бизнесменов разделились в равных пропорциях в пользу ухудшения и статичности. О положительной динамике тогда не говорил никто из опрошенных. При этом, как отмечают авторы исследования, о качественном росте речь не идет — год к году Индекс личных оценок состояния делового климата упал на 30,7%.

В остальном оценка бизнеса основных параметров рынка говорит об улучшении всех показателей, однако достигнуть докризисных значений им пока не удалось. Например, индекс рынка производимой продукции вырос до 37,7, хотя ещё в марте составлял 46,7.