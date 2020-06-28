Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Большая часть выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет должна состояться в день голосования по поправкам в Конституции. Об этом на закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России 23 июня заявил председатель правления ПФР Максим Топилин, пишет Znak.com.

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.

«Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим, что платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом», — цитирует издание Топилина.

О повторном начислении выплаты президент РФ Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам 23 июня.