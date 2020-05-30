Вашингтон обвинил РФ в поставке фальшивых ливийских денег на сумму более $1 млрд

Госдепартамент США сообщил о перехвате властями Мальты партии «поддельной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком.

Как указывается на сайте Госдепартамента США, перехват партии ливийских динаров был произведен 26 мая. Речь идет в общей сложности о $1,1 млрд.

По мнению америанских властей, заказ на печать денег поступил от «нелегальной параллельной организации», сами купюры выпустил Гознак.

В Вашингтоне отметили, что «приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», и указали на то, что инцидент «вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии».