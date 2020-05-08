Выясняются причины внезапной остановки торгов "Московской биржей"

«Московская биржа» сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени.

«Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – говорится на сайте торговой площадки.

Начало сегодняшней сессии свидетельствовало о том, что российская валюта укрепляется к доллару и евро, пишет «Росбалт». На 10:33 мск курс доллара с расчетами «на завтра» понизился на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 73,9075 рубля; курс евро опустился на 18,5 копейки и оказался на отметке 80,0750 рубля.