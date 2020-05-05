Регионам ослабят требования по долгам бюджетных кредитов до 2029 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление по корректировке графика выплат регионов по бюджетным кредитам. Об этом сообщили на сайте правительства РФ, выложив подтверждающий документ.

Так, в 2020 году субъекты РФ полностью освободятся от погашения долгов в связи с уроном, нанесенным распространением коронавирусной инфекции. В 2021-2024 годах по тем же причинам регионы должны будут выплачивать по 5% долга ежегодно, а с 2025 по 2029 — равными долями с перспективой досрочного погашения.

Все деньги, которые освободятся у регионов в связи с принятыми мерами, можно будет направить на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, произошедших на фоне пандемии.