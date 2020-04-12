В Оренбурге правительство выделило 1 125 000 рублей на банкеты

Правительство Оренбургской области по результатам проведения процедуры госзакупки заключило контракт с единственным участником торгов ООО «Кухня без границ» на проведение трех банкетов. Об этом пишет корреспондент ресурса 1743.ru.

На три пиршества из областного бюджета будет потрачено 1 125 000 рублей. Все торжества должны пройти до 2020 года.

В меню праздничных мероприятий указаны тарталетки с морепродуктами и говяжьим языком, фрукты, салаты, брускетты с лососем, овощные, рыбные и сырные ассорти. В горячее меню вошли запеченный картофель, овощи на гриле, свинина под грибной корочкой, медальоны из говядины и семга с морепродуктами в белом вине.

При этом все блюда должны подаваться в фарфоровой посуде. Обслуживание должно быть обеспечено из расчета один официант на шесть гостей.