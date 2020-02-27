Google не стал комментировать блокировку ФНС счета ООО "Гугл" в Ситибанке

Счет российского представительства компании Google был заблокирован по решению Федеральной налоговой службы.

«Наименование налогоплательщика: ООО "Гугл". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — передает ИА «Москва» со ссылкой на распоряжение ФНС.

По информации агентства, заморозка счета произошла в АО КБ «Ситибанк» не позднее 27 февраля. При этом в корпорации Google не стали комментировать произошедшее, а ФСН пока не ответили на запрос издания.

Отмечается, что в базе налоговой службы у российской компании не значится никаких задолженностей более тысячи рублей, однако, по информации судебных приставов, ООО «Гугл» задействована в дух делах о погашении госпошлин, а также о «иных взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».