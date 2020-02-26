Пекин в пятый раз подряд возглавил годовой рейтинг городов по числу миллиардеров

Число миллиардеров в Большом Китае, в который входят Гонконг и Тайвань, увеличилось за прошлый год на 182 человека.

Как сообщается в отчете составителя списков самых богатых людей мира Hurun Report, за прошлый год в Китае появилось втрое больше миллиардеров, чем в США, где этот показатель увеличился на 59 человек.

Согласно данным рейтинга, общее число миллиардеров в Китае достигло 799 человек, что больше, чем в США и Индии, вместе взятых. Там этот показатель составляет 629 и 137 соответственно.

В рейтинге городов верхнюю строчку пятый год подряд занимает Пекин, в котором сейчас проживает 110 миллиардеров. За ним следует Нью-Йорк (98), затем идет Шанхай (83). Москва находится в этом списке на седьмом месте (72).

Мировой рейтинг миллиардеров продолжает возглавлять основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $140 млрд. За ним идет глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($107 млрд). На третьем месте расположился глава Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). Самым богатым китайским бизнесменом считается основатель Alibaba Джек Ма — он занимает 21-ю строчку с $45 млрд.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной-предпренимательницей России, сместив Елену Батурину с первой строчки в рейтинге Forbes.