Силуанов боится разбалансировать бюджет, понизив "запредельный" налог на труд

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал налог на труд в России «запредельным», однако отметил, что его снижение повлечет серьезные потери внебюджетных фондов и «разбалансировке» бюджета.

«Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», — заявил он в эфире телеканала РБК. Напомним, что с заработной платы сотрудника работодатель отчисляет 30% страховых взносов, а затем ещё 13% подоходного налога. По мнению Силуанов, размер налога в итоге и приводит к появлению «схем уклонения от оплаты труда в белую».

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта нагрузка снижалась, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы не разбалансировать подходы к налогообложению», — объяснил глава Минфина. При этом как возместить возможные потери, он не понимает: «Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — бюджетом?». По его данным, при снижении страховых выплат с 30% до 20% это приведет к потере фондами порядка 2 триллионов рублей.

Он пояснил, что никакого готового решения на этот счет нет и «нет никаких законопроектов, на завтра заготовок».